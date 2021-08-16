Житель Башкирии попался на уловку путан из ближнего зарубежья

Для задержания правоохранителям пришлось выезжать в Крым. Фото: скриншот с видео

В неприятную ситуацию попал 30-летний житель Башкирии, который приехал в командировку в Татарстан, а после работы решил вызвать для утех проститутку. Как сообщают наши коллеги «КП-Казань», он нашел девушку через интернет и даже перевел предоплату в размере 8 тысяч рублей, вот только в назначенное время никто к нему не приехал. Незадачливому любителю жриц любви пришлось обратиться с заявлением в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как выяснилось позже, на уловки мошенницы попались и другие «клиенты» - из Саратова и Ямало-Ненецкого округа. Вскоре полицейским удалось вычислить и саму «ночную бабочку», и ее подельницу. Все это время 29-летние уроженки ближнего зарубежья находились в Севастополе, где их и задержали стражи порядка.

- В настоящее время по изъятым сотовым телефонам подозреваемых проводится комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов совершенных мошеннических действий, - сообщили в МВД Татарстана.