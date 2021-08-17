Двое жителей Башкирии избили, ограбили и похитили человека

Суд приговорил обвиняемых к шести и семи годам колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирском городе Нефтекамске вынесен приговор двоим местным жителям, которые избили, ограбили и вывезли в лес горожанина. Злоумышленников судили сразу по трем статьям: разбой, похищение человека и неправомерное завладение автомобилем.

Преступление произошло в октябре 2018 года. Обвиняемые договорились о нападении на потерпевшего и подкараулили его возле квартиры. Они избили мужчину и незаконно проникли в его квартиру, откуда похитили 45 тысяч рублей. Затем разбойники вывезли несчастного в лес, где привязали его к электроопоре, и скрылись.

Пострадавший смог самостоятельно выбраться, дойти до проезжей части и попросить помощи у проезжающих водителей.

Суд приговорил обвиняемых к шести и семи годам колонии строгого режима.