Врачи из Башкирии отправились в Узбекистан для борьбы с коронавирусом

В Узбекистан была направлена большая делегация врачей из башкирского медуниверситета

«Большая делегация» врачей башкирского медицинского университета была направлена в Узбекистан, чтобы помогать местным медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве 16 августа сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Наши врачи, получается, помимо того, что тяжелейшую нагрузку несут в нашем здравоохранении, уже в третью страну поехали. В Абхазии были, в Кыргызстане были, сейчас в Узбекистан поехали. С большим уважением относятся к нашим врачам, когда они работают, – сказал Хабиров.

Напомним, по состоянию на 16 августа в Башкирии зарегистрировано 52 590 случаев коронавируса (+290 за сутки – рекордный прирост зараженных). Выздоровели от инфекции 47 998 (+42) человека. Жертвами COVID-19 в республике стали 917 (+11) жителей.