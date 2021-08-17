Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2021 7:32

В Башкирии газа нет в 16,4% домов

До 2025 года к сетям планируется подключить 164 населенных пункта
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Газ проведен в почти 1,4 млн домовладений, располагающихся в 2 938 населенных пунктах Башкирии

Газ проведен в почти 1,4 млн домовладений, располагающихся в 2 938 населенных пунктах Башкирии

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уровень газификации в Башкирии составляет 83,6%. Газ проведен в почти 1,4 млн домовладений, располагающихся в 2 938 населенных пунктах. Об этом 16 августа на оперативном совещании регионального правительства сообщил гендиректор «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов.

– По программе газификации ПАО «Газпром» до 2025 года сетями газоснабжения планируют обеспечить 24 тысячи домовладений, расположенных в 164 деревнях и сёлах Башкортостана. На эти цели направят 13,5 млрд рублей, – рассказал Лукманов.

В администрации главы Башкирии добавили, что с 2019 года в республике введены сертификаты на льготную газификацию жилья. От 60 до 100 тысяч рублей на подключение к сетям могут получить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий и многодетных семей.