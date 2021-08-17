В Башкирии газа нет в 16,4% домов

Газ проведен в почти 1,4 млн домовладений, располагающихся в 2 938 населенных пунктах Башкирии Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уровень газификации в Башкирии составляет 83,6%. Газ проведен в почти 1,4 млн домовладений, располагающихся в 2 938 населенных пунктах. Об этом 16 августа на оперативном совещании регионального правительства сообщил гендиректор «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов.

– По программе газификации ПАО «Газпром» до 2025 года сетями газоснабжения планируют обеспечить 24 тысячи домовладений, расположенных в 164 деревнях и сёлах Башкортостана. На эти цели направят 13,5 млрд рублей, – рассказал Лукманов.

В администрации главы Башкирии добавили, что с 2019 года в республике введены сертификаты на льготную газификацию жилья. От 60 до 100 тысяч рублей на подключение к сетям могут получить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий и многодетных семей.