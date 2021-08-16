В Уфе прекратили поиски пропавшей 14-летней девушки

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе прекращены поиски 14-летней Дианы Ч., которая числилась пропавшей без вести. Об этом сегодня, 16 августа, сообщили волонтеры организации «ЛизаАлерт». Там передали, что девушка жива и здорова. Детали ее исчезновения неизвестны.

Напомним, юная уфимка пропала в субботу 14 августа – в этот день она ушла из дома и не вернулась обратно. На следующий день родители тоже ее не дождались. После этого они обратились к поисковикам.

Напомним, накануне были завершены поиски двух сестер 13 и 15 лет. Их искали в башкирском селе Мишкино.