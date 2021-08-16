Бывшего сотрудника УЗЭМИК будут судить за получение подкупа деньгами и «Ларгусом»

Дело фигуранта уголовного дела о коммерческом подкупе будет рассматривать Кировский районный суд Уфы

В Уфе будут судить бывшего руководителя проекта подразделения службы заказчика-застройщика УЗЭМИК. 34-летний экс-функционер обвиняется в получении коммерческого подкупа. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Как пояснили в надзорном ведомстве, между УЗЭМИК, где работал обвиняемый, и компанией «ГипрокМонтаж» были заключены договоры подряда на ремонтные работы. В 2019 году фигурант уголовного дела потребовал от подрядчика выплачивать ему вознаграждение за продолжение сотрудничества и подписание актов выполненных работ.

В период с февраля 2019 по ноябрь 2020 года злоумышленник получил от руководителя «ГипрокМонтаж» деньги и другое имущество – в том числе и машину «Лада Ларгус». Общая сумма коммерческого подкупа превысила 1,4 млн рублей.

Обвиняемый отказался признавать вину в преступлении. Его дело будет рассматривать Кировский районный суд.