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Происшествия16 августа 2021 14:50

В Башкирии 16-летнего подростка насмерть придавило упавшими воротами

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Юноша умер до приезда бригады медиков

Юноша умер до приезда бригады медиков

В селе Насибаш Салаватского района Башкирии металлические ворота рухнули на 16-летнего подростка – юноша скончался на месте. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Трагедия случилась 14 августа около 19:00. Молодой человек подрабатывал на предприятии в цехе по изготовлению древесного угля. В конце трудового дня подросток пытался закрыть ворота, которые впоследствии слетели с петель и упали прямо на него. От полученных травм юноша погиб.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертиз. Сотрудники ведомства допрашивают очевидцев и других свидетелей.