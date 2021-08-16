В Башкирии молодой парень спас строителя из полыхающей квартиры

Иван Соболев // фото: соцсети

В башкирском городе Ишимбае молодой парень вытащил человека из охваченной огнем квартиры. Героя зовут Иван Соболев. О его поступке рассказал глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов.

Пожар произошел ночью 12 августа в двухэтажном доме по улице Советской. Очаг возгорания находился на первом этаже – в квартире, где шел ремонт и жил строитель. Из-за непотушенной сигареты огнем оказался охвачен диван.

– Дым заметил случайный прохожий Иван Соболев. Молодой человек почувствовал запах гари и залез в открытое окно. Рискуя своей жизнью, он вытащил из полыхающей квартиры строителя, – написал чиновник в своих соцсетях.

Иван не смог вызвать пожарных – на телефоне села батарейка. Парень побежал будить соседей: он стучался в квартиры загоревшегося дома и просил жителей эвакуироваться.

На втором этаже находятся три квартиры. В одной из них живет семья с годовалым ребенком. Их жилище окутал густой дым от пожара. Глава семейства выпрыгнул со второго этажа, а затем вместе с Иваном натянул одеяло и поймал малыша. Остальных обитателей дома эвакуировали спасатели – их вызвали жильцы соседнего дома. Именно они, к слову, и рассказали о поступке Ивана, который к приезду пожарных скромно отправился по своим делам.