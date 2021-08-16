УГНТУ представляет: «Приключения иностранцев в Кигинском районе»!

Это не новый фильм, а уникальное мероприятие, которое организовал Уфимский государственный нефтяной технический университет для своих зарубежных студентов – двухдневный туристический сплав по реке Ай.

Идея показать студентам из Африки и Азии красоту природы Башкортостана принадлежит ректору УГНТУ Олегу Баулину и депутату Госсобрания – Курултая РБ Светлане Туразяновой. Подобный сплав проводился впервые, в нём участвовали самые яркие и активные ребята с разных курсов во главе с проректором по развитию международной деятельности Наилем Чанышевым.

Представители районной администрации ждали гостей на границе района в национальных костюмах с хлебом-солью, кумысом и чак-чаком.

В райцентре Верхние Киги ребята побывали в краеведческом музее и в местной школе. Иностранные студенты встретились со школьниками, рассказали им об университете. Старшеклассники слушали с большим интересом, многие решили после школы поступать в УГНТУ.

Для зарубежных студентов посещение глубинки Башкортостана стало по-настоящему большим приключением! Они побывали в нескольких деревнях Кигинского района, пообщались с местными жителями и везде их ожидали приятные сюрпризы. Так, в деревне Тугузлы удалось побывать на празднике открытия родника после реконструкции. Ребята быстро включились в программу торжества и показали несколько концертных номеров, которые украсили и разнообразили череду башкирских, татарских и русских национальных песен и танцев.

Сам сплав не требовал никаких физических усилий, а лишь внимательного созерцания природной красоты. Студенты побывали в Сикияз-тамакских пещерах, увидели Еланлинский фонтан, скалу Ласынташ и многое другое.

Ночёвка в палатках, вкусная походная уха, песни у костра под звёздным небом и туристская баня поразили иностранцев, многие из которых никогда не были ни на сплаве, ни в походе!

В конце сплава организаторы устроили для ребят мастер-класс по стрельбе из лука.

- Летом многие иностранные студенты остаются в общежитиях университета. Возникла идея организовать их досуг с максимальной пользой и познакомить с дальними районами Башкортостана, с красотами нашей республики. Начали с Кигинского района. Всё удалось организовать очень быстрос помощью выпускницы УГНТУ Светланы Туразяновой - депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан.Олег Баулин, ректор УГНТУ:

Наиль Чанышев, проректор по развитию международной деятельности УГНТУ:

- Я считаю, что этот первый опыт оказался настолько удачным, что есть даже некоторые сомнения, удастся ли его превзойти! Участники сплава были просто в восторге от гостеприимства и от красот башкирской земли. Отмечу, что мероприятие проходило при полной организационной поддержке администрации Кигинского района.

Махьюс Самба (Конго), студент УГНТУ:

- Очень классно было всё организовано! Мне лично всё понравилось: как нас встречали, когда мы приехали в Кигинский район, как к нам внимательно относились, как рады были видеть, как мы встречались со школьниками.Ребята, кстати, брали у нас интервью и обещали смонтировать фильм о нашем приезде. Мы его очень ждём! Интересно, что у них получилось.

Всем понравился сам сплав. Какие красивые места в Башкирии! Мы, иностранцы, конечно, приехали сюда учиться – это наша основная задача. Но ещё и отличная возможность увидеть местную природу – посмотреть на то, чего нет в наших странах или наоборот, понять, что что-то похожее есть и у нас.

Эммануэль Тоури (Кот-д’Ивуар), студент УГНТУ:

- Мне так понравилось в Кигинском районе, что я бы даже остался там пожить подольше! Восторг от всего: прекрасные люди, вкусная еда, кумыс, сама природа - невероятно красиво. Очень интересно было узнать историю района, познакомиться с другими культурами. Для всех нас это большой опыт. Я это путешествие не забуду никогда!

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