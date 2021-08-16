В Башкирии 90 учителей получат по 50 тысяч рублей за стобалльников ЕГЭ

В Башкирии 90 учителей подготовили 104 стобалльника ЕГЭ Фото: Ксения КОНЮХОВА

В Башкирии 90 учителей, подготовивших стобалльников ЕГЭ, получат по 50 тысяч рулей в качестве ежегодно вручаемой премии главы республики. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 16 августа сообщил министр образования региона Айбулат Хажин.

Напомним, в текущем году 104 выпускника из Башкирии сдали на максимальный балл 109 экзаменов. 36 стобалльников подали заявления на поступление в один из вузов республики и теперь могут получить за это премию в размере 150 тысяч рублей.