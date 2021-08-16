На семь градусов выше нормы: в Башкирии прогнозируется аномально жаркая погода

Преобладающая температура воздуха днем в первой половине недели +30,+35°, во второй половине недели +31,+36° Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этой неделе в Башкирии прогнозируется аномально жаркая погода. Об этом предупредили синоптики республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным специалистов, местами по республике среднесуточные температуры воздуха будут превышать климатическую норму на семь и более градусов. Синоптики называют такую аномалию «опасным метеорологическим явлением».

– Преобладающая температура воздуха днем в первой половине недели +30,+35°, во второй половине недели +31,+36°, ночью +15,+20°, в горных районах +7,+12°, – рассказали в Башгидромете.

Тем временем в республике по-прежнему сохранится дефицит осадков – засушливый период длится уже несколько недель. Из-за этого на реках Башкирии наблюдается истощение запаса воды, а в значительной части озер происходит обмеление. Редкие дожди в регионе носят лишь локальный характер и практически не влияют на поверхностный сток.