Опасные гидроаномалии в Башкирии 2021: жителей предупреждают о последствиях жаркого лета

Фото: Рустем Ахунов

Специалисты Башгидрометцентра сообщают, что в республике в результате длительной засухи на реках наблюдаются опасные гидрологические явления. Из-за аномальной жары, накрывшей Башкирию еще в апреле 2021 года, в руслах рек истощается запас воды. Жаркое лето способствует и сильному обмелению озер, отмечают синоптики.

Так, в Башгидрометцентре сообщают, что на 16 августа 2021 года минимальные уровни в реках Белая и Уфа ниже нормы на 40-150 сантиметров. Опасные гидрологические явления наблюдаются на реке Уфа в районе поселка Шакша – там уровень в течение 10 дней уровень воды установился ниже нормы на 106 см.

На реке Белая в районе башкирской столицы с 3 июля 2021 года также наблюдается опасное явление – уровень воды ниже нормы на 120 сантиметров. В районе города Бирск гидрологи также отмечают падение уровня воды в Агидели на пять сантиметров ниже нормы.