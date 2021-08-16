По подозрению в хранении и сбыте наркотиков задержан заслуженный артист Башкирии

Артист был задержан в доме под Уфой

12 августа по подозрению в хранении и сбыте наркотиков правоохранительными органами был задержан 37-летний заслуженный артист Башкирии и танцор балета в Ансамбле имени Файзи Гаскарова. Об этом сообщил «Башинформ».

Мужчину задержали под Уфой – в доме в селе Начапкино. В это время он, как и весь состав ансамбля, находился в отпуске. У артиста изъяли синтетические наркотики и несколько банковских карт. Против него возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

Танцор является участником Ансамбля имени Файзи Гаскарова с 2004 года. Сейчас он там ведущий солист. В самом коллективе ему дают положительную характеристику. Артист не привлекался к дисциплинарной ответственности и «пользуется заслуженным уважением».