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Происшествия16 августа 2021 10:23

В Башкирии турист из Уфы сорвался с 80-метровой высоты

Инцидент произошел в Белорецком районе республики
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГК ЧС РБ

Фото: пресс-служба ГК ЧС РБ

На днях в Белорецком районе Башкирии произошел несчастный случай. Как рассказал на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров, в минувшие выходные турист из Уфы сорвался со скалы высотой более 80 метров. Инцидент произошел на вершине горы «Зубы Шурале». Шансов выжить при падении с такой высоты у мужчины не было.

Всего по данным госкомитета Башкирии по ЧС на прошлой неделе в регионе зарегистрировали четыре падения с высоты, при которых погибли два человека. Кроме того, произошло пять инцидентов на водоемах республики, где погибли пять человек.