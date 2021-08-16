«Салават Юлаев» подписывает 35-летнего хоккеиста из соседнего региона

Фото: ХК «Металлург»

«Салават Юлаев» заключит контракт с 35-летним нападающим Николаем Кулеминым.

По данным «Чемпионата», в ближайшие время уфимский клуб заключит соглашение с форвардом Николаем Кулеминым. Сумму и срок контракта спортивное СМИ не озвучивает.

Профессиональную карьеру Кулемин начал в родном для себя «Металлурге» в 2005 году – в итоге этот клуб стал единственной для него российской командой. С 2008 по 2014 годы форвард провел в составе системы «Toronto Maple Leafs» в НХЛ. С 2014 по 2018 он выступал за «New York Islanders». Позже он вернулся в Россию и вновь заиграл в «Магнитке».

За время регулярного сезона в «Металлурге» Кулемин провел 22 матча, в которых набрал 7 (6+1) очков. В серии игр на вылет показал лишь одну результативную передачу за 12 матчей.