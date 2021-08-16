К 2024 году власти рассчитывают построить две тысячи «башкирских двориков»

фото: Радий Хабиров // vk.com

В Башкирии к 2024 году будет благоустроено две тысячи придомовых территорий в рамках программы «башкирские дворики». Об этом сегодня, 16 августа, сообщил глава республики Радий Хабиров.

– В прошлом и этом году из-за коронавируса мы снизили темпы, но наши планы остаются прежними, – отметил руководитель региона.

В этом году в республике появятся 140 «башкирских двориков», часть их них – в Стерлитамаке, Туймазах и Баймаке – уже готовы и сдаются на оценку жителей. Хабиров добавил, что некоторые придомовые территории, благоустроенные еще в прошлом году, не получили одобрения из-за недоработок со стороны подрядчиков. Им поручено устранить замечания до конца августа.