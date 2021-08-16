На этой неделе десятки жилых домов в Уфе останутся без воды

Водоснабжение будет перекрываться с 16 по 20 августа Фото: Мария ЛЕНЦ

На этой неделе, с 16 по 20 августа, в 84 жилых домах в Уфе будет перекрываться водоснабжение. Это связано с заменой запорных арматур на водопроводных линиях, сообщает «Уфаводоканал». Учреждение опубликовало график отключений.

Калининский район. 16 августа в период с 10:00 до 22:00 холодной воды не будет в домах по улице Мушникова, 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3.

Советский район. С 10:30 17 августа до 2:30 18 августа без холодного и горячего водоснабжения останутся дома по улицам:

Заводская, 2, 8, 10, 15, 16, 176, 178, 180, 182, 184;

Батумская, 1, 3;

Комсомольская, 10;

Бессонова 23, 24, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28/1;

Дмитриева 1, 5, 7, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 21, 21/1, 21/2, 23;

Давлетшиной 13, 13/1, 17, 17/1, 19, 21, 24, 24/1, 30, 34;

Киекбаева 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Калининский район. 19 августа с 10:00 до 22:00 всю воду отключат в домах по улице Ферина, 1/1, 1/2, 1/3, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 9, 9/1, 17, 17/1, 19/1, 21.

Ленинский район. С 11:00 19 августа до 10:00 20 августа холодную воду перекроют в домах по улице Зенцова 77, 77/1, 79, 83, 83/1, 85, 85/2.