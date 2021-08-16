Власти Уфы рассказали о том, сколько фенола нашли в городской питьевой воде

Специалисты полгода изучали качество питьевой воды в Уфе Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Накануне власти Уфы опубликовали документ, где представили результаты контроля качества питьевой воды в городе за последние полгода. По итогам исследования, которое проводилось с начала января по конец июня 2021 года, был составлен список веществ, найденных в городском водопроводе. В итоговом отчете за подписью гендиректора «Уфаводоканала» Тахира Муллоджанова, были указано, что в уфимском водопроводе содержится, кроме прочих веществ и фенол.

В частности, согласно ГОСТу содержание фенола в водопроводе не должно превышать 0,001 миллиграмм на литр воды. В 2021 году в Уфе содержание этого вещества в водопроводе составляет менее 0,0003 мг/литр. Проще говоря, содержание фенола в питьевой воде в 30 раз меньше нормы. Однако вопросы вызывает уже сам факт нахождения этого вещества в водопроводе.

Напомним, в конце 1989 года в Уфе произошла так называемая «Фенольная катастрофа». Тогда в водопровод попало опасное вещество и уфимцам фактически запретили пить воду из крана аж до апреля 1990 года.