В Уфе без вести пропала 14-летняя Диана Чудова

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе объявлены поиски пропавшей без вести 14-летней Дианы Чудовой. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения организации «Лиза Алерт». По их данным, 14 августа девушка ушла из дома и не вернулась.

Приметы Дианы Чудовой: рост – 160 см, худощавое телосложение, рыжие волосы, светло-карие глаза.

Перед исчезновением была одета в черную футболку с узором в виде гвоздики, синие джинсы, черные носки и черные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто знает о местоположении пропавшей, просят обратиться по телефону 8(800)700-54-52 ("ЛизаАлерт") или 112.

Напомним, за прошедшие выходные это уже третий пропавший подросток. Накануне завершились поиски сестер 13 и 15 лет.