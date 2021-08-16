В Башкирии пьяный водитель вез малолетних детей на «Волге» и снес остановку

фото: ГИБДД РБ

В башкирской ГИБДД сообщили подробности аварии в Янаульском районе, где «Волга» съехала с дороги и снесла остановку. ДТП случилось днем 15 августа на автодороге Нефтекамск-Янаул.

По уточненным данным, за рулем легковушки сидел 34-летний житель Нефтекамска. В салоне авто также находились его дети – 7-летний сын и 4-летняя дочь. Во время движения у «Волги» лопнуло колесо, из-за чего ее вынесло прямо на остановочный павильон.

Несовершеннолетним в результате происшествия потребовалась госпитализация. Их доставили в травматологическое отделение местной больницы.

Водитель, как выяснили в Госавтоинспекции, управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас дорожная полиция проводит разбирательство.