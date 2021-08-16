В МЧС по Башкирии предупредили об опасности

В МЧС по Башкирии предупредили, что 16 августа в республике ожидаются сложные погодные условия. В ведомстве сообщили, что в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность.

– 16 августа местами по Республике Башкортостан сохранится чрезвычайная пожароопасность, – передается в сообщении.

В ведомстве обратились к жителям региона с просьбой соблюдать меры предосторожности. В частности, с учетом сложившегося положения, запрещается бросить спички, окурки и тлеющие тряпки в лесу. Также просят не разводить и не оставлять без присмотра костры.