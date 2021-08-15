Двое детей из Башкирии оказались в реанимации после серьезного ДТП

Фото: Янаульские Зори

В Янаульском районе Башкирии сегодня, 15 августа, на трассе водитель «Волги» врезался в общественную остановку. В результате ДТП пострадали двое детей. Информацию об этом сообщили журналисты газеты «Янаульские Зори».

Предварительно известно, что 40-летний житель деревни Можга не справился с управлением из-за того, что у него лопнуло колесо. В результате столкновения остановочный павильон оказался полностью разрушен, а машина погребена под завалами.

В результате происшествия двое детей пяти и семи лет госпитализированы в реанимацию.