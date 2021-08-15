В начале недели температура воздуха в Башкирии повысится до +35°

В Башкирии в начале следующей недели ожидается аномальное повышение температурного фона. В республике, по данным синоптиков, температура воздуха достигнет +35°. Осадков в ближайшие дни не обещают – погода будет сухой и безветренной.

Завтра, 16 августа, по республике дождей не будет, небольшие осадки ожидаются только на севере регион. Ветер по прогнозу будет слабый. Температура воздуха ночью составит +10,+15°, местами до +20°, в северных и горных районах до +5°, а вот днем достигнет уже +29,+34°.

17 августа по прогнозу будет неустойчивый слабый ветер. Температура воздуха ночью +14,+19°, в северных и горных районах до +9°, днем +30,+35°.

18 августа дождей также не будет. Температура воздуха ночью +14,+19°, в северных и горных районах до +9°, днем +30,+35°.