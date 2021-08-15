Три человека пострадали в Уфе в результате наезда на пешеходов

Фото: ГИБДД Уфы

В ГИБДД по Уфе сообщили о серьезной аварии, которая произошла в центре башкирской столицы. По информации ведомства, сегодня, 15 августа, около 15:40, на перекрестке улиц Карла Маркса и Чернышевского столкнулись два автомобиля с наездом на двух пешеходов.

Предварительно известно, что 54-летний водитель Suzuki Grand Vitara столкнулся по пути в сторону Коммунистической улицы с Toyota RAV4. От удара автомобиль Suzuki вылетел на тротуар и наехал на двух пешеходов.

В результате произошедшего три человека – 26-летний парень, водитель автомобиля и 32-летняя женщина госпитализированы.