Любовная встреча обернулась для жительницы Башкирии походом в полицию

В МВД по Башкирии проинформировали, что 31-летняя жительница Учалинского района пострадала от рук 28-летнего возлюбленного, с которым познакомилась в интернете. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что он выкрал из ее квартиры золотые украшения, телефон и планшет.

Предварительно установлено, что пострадавшая познакомилась в социальных сетях с 28-летний мужчиной. Через непродолжительный период общения она пригласила его к себе в гости. Возлюбленный пожил пару дней у своей жертвы, а после пропал, прихватив ее добро.

Полиция установила через пару дней местоположение подозреваемого, попутно выяснив, что мужчина женат. Фигурант уголовного дела дал признательные показания, отметив, что сдал краденное в ломбард. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.