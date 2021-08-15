В Башкирии два водителя погибли, вылетев в кювет на автомобиле

Фото: ГИБДД по Башкирии
В ГИБДД по Башкирии сообщили о двух смертельных авариях, которые произошли 14 августа в республике. В обоих случаях водители погибли, вылетев в кювет на автомобиле.
По информации ведомства, на улице Чайковского в Сибае 33-летний мужчина за рулем Skoda Octavia съехал в обочину и врезался в бетонный столб. Водитель скончался до приезда медиков.
Фото: ГИБДД по Башкирии
Еще одно ДТП произошло вечером в Стерлитамакском районе, когда 24-летний житель Салавата за рулем «Лады Гранта» съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина также скончался на месте происшествия.