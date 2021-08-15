В Башкирии 12 человек скончались от коронавируса

Минздрав Башкирии сообщил, что за последние сутки зарегистрировано 286 заболевших коронавирусом. Всего по состоянию на 15 августа с начала пандемии выявлено 52 300 человек с ковидом.

По информации ведомства, в стационарах в настоящий момент находятся 694 человека, в тяжелом состоянии – 61 человек, на ИВЛ – 8 человек. Амбулаторно лечатся 2 744 пациента.

Возросло также и число умерших, за последние сутки скончались 12 человек, всего количество жертв достигло 906 человек.

За последние сутки, передали в министерстве, на 128 человек выросло количество пациентов с пневмонией. Выписанных пациентов с пневмонией - 109.

К настоящему моменту вакцинировано первым компонентом - 1 055 888 человек (85,9% от поступивших вакцин). Полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) - 844 614 человек.