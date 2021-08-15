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Общество15 августа 2021 10:29

Поиски пропавших несовершеннолетних сестер из Башкирии резко окончены

15-летняя Анжела Тойкиева и 13-летняя Диана Тойкиева благополучно найдены
Источник:kp.ru
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Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

Поиски двух несовершеннолетних сестренок из Мишкинского района Башкирии завершены, сообщили волонтеры «Лиза Алерт». 15-летняя Анжела Тойкиева и 13-летняя Диана Тойкиева исчезли 14 августа, поисковики передавали, что девочки ушли из дома в селе Мишкино и пропали.

Сестер начали искать минувшей ночью, к этому привлекли полицию и неравнодушных жителей. Спустя несколько часов поступила новостью о том, что девочек нашли. Подростки, как выяснилось, найдены живыми. Детали произошедшего неизвестны, нет информации о состоянии здоровья, а также о том, где они были.