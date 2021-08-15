«Не постеснялся такое выкладывать»: жители Башкирии пристыдили Зайнетдина за пост в соцсетях

Фото: Инстаграм Зайнетдина
Жители района Башкирии возмутились поведением республиканского артиста Зайнетдина. Популярный исполнитель в Инстаграме выложил пост с впечатлениями от своего последнего отдыха, рассказав о том, как хорошо сплавился в Бурзянском районе.
– Поистине, легендарный сплав. И в этот раз-международный! Мы собрали 60 человек, были ребята из Бразилии, Франции, Германии, из разных уголков России и Башкортостана. <..>Огромной командой мы двинули в одно из красивейших мест нашей родины - Бурзянский район, – написал он.
Подписчики артиста не разделили его восторг, поставив в упрек то, что Зайнетдин поехал в район развлекаться вместо того, чтобы тушить пожары.
– Не постеснялся такое выкладывать, когда пожары кругом, леса горят, лесные животные погибают. А вы загорали, фу, – написали местные жители.
– А поехали тушить пожары, запах гари невыносимый, гибнет все живое. Кругом леса горят, а вы развлекаетесь, – выразили мнение его подписчики.
Артист на подобные комментарии ничем не ответил, проигнорировав замечания.