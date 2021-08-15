В Башкирии пропали две несовершеннолетние сестренки

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры «Лиза Алерт» минувшей ночью, 15 августа, опубликовали сообщение о пропаже двух несовершеннолетних сестер из Мишкинского района Башкирии. Поисковики передали, что 15-летняя Анжела Тойкиева и 13-летняя Диана Тойкиева исчезли 14 августа. Предварительно сообщается, что они ушли из села Мишкино в неизвестном направлении.

Приметы Анжелы Тойкиевой: рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы чёрные ниже плеч, глаза зелёные.

Была одета: серая футболка с цветочком на груди, чёрные бриджи, розовые кеды.

Приметы Дианы Тойкиевой: рост 145-150 см, среднего телосложения, волосы чёрные короткие, глаза зелёные.

Была одета: зелёная футболка с надписью на груди, серые бриджи с лампасами, серо-оранжевые кроссовки. Если вам что-то известно о метоснахождении девочек, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.