«Уфа» добилась первой победы в сезоне, обыграв новичка РПЛ

Один из героев встречи - нападающий "Уфы" Гамид Агаларов // фото: ФК "Уфа"

«Уфа» на выезде обыграла «Нижний Новгород» в рамках четвертого тура российской футбольной премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-2. Матч состоялся сегодня, 14 августа.

В первом тайме ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника, зато во втором – понеслось. На 48-й минуте счет открыл нападающий уфимского клуба Гамид Агаларов – верховым пасом один на один с голкипером его вывел Эгаш Касинтура. Хозяева ответили спустя почти десять минут: Акош Кечкеш перевел мяч в ворота уфимцев после подачи с углового.

Исход встречи решил пенальти. В штрафной площади Агаларова срубил вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин. Одиннадцатиметровый сильным ударом в левый угол реализовал Олег Иванов.

Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Уфы» Александр Беленов.

Отметим, что для башкирской команды победа над новичком РПЛ стала первой в текущем сезоне. В онлайн-таблице клуб находится на восьмом месте с четырьмя очками в активе. А вот для «Нижнего Новгорода» это, напротив, первое поражение в высшем дивизионе: с семью очками он пока занимает пятую позицию.