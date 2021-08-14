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Общество14 августа 2021 19:37

Хабиров передал Уфе более 50 млн рублей на покупку оборудования для спортшкол

Деньги на те же цели получили еще два города и три района
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров 14 августа вручил столице республики Уфе более 50 млн рублей на покупку оборудования для спортивных школ. Еще несколько миллионов рублей на те же цели было передано городам Стерлитамаку, Октябрьскому, а также Белорецкому, Белебеевскому и Туймазинскому районам. Вручение денежных сертификатов состоялось в уфимском парке «Кашкадан» – на мероприятии, посвященному Дню физкультурника.

После вручения сертификатов лучшие спортивные школы Башкирии в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке, Туймазинском и Белебеевском районах также получили ключи от шести новых микроавтобусов.

Напомним, накануне районные школы республики получили 41 новый микроавтобус для перевозки детей.