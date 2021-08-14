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Общество14 августа 2021 18:58

От 5 до 33°: синоптики уточнили прогноз погоды в Башкирии на 15 августа

В республике ожидаются резкие перепады температуры воздуха
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Дождей в ближайшие сутки в Башкирии не ожидается

Дождей в ближайшие сутки в Башкирии не ожидается

Синоптики Башгидромета дали уточняющий прогноз погоды в Башкирии на завтра, 15 августа.

В республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений будет слабым, днем возможны порывы до умеренного.

В ближайшие сутки на территории региона прогнозируются резкие перепады температуры. Так, этой ночью столбики термометров покажут 12-17° (в северных и горных районах до +5°). А после восхода солнца воздух в среднем прогреется до 24-29° (по югу до 33°).