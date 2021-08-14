Башкирия готова потратить 48 млн рублей на лекарство, используемое для борьбы с COVID-19

Электронный аукцион по отбору поставщика лекарства назначен на 24 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Башкирия готова потратить почти 48 млн рублей на закупку лекарства, которое используется для лечения от коронавируса. Республиканская инфекционная больница разместила тендер на поставку 400 тысяч таблеток препарата. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации тендера, власти региона планируют снабдить лекарством 12 медицинских учреждений. Больше всего таблеток – 125 тысяч – поставят в уфимскую больницу №8. Оставшаяся партия будет передана в ГКБ №18 (100 тысяч таблеток) и №10 (15 тысяч) и №5 (7,5 тысячи) и Демскую больницу (50 тысяч) в Уфе, Республиканскую инфекционную больницу (70,6 тысячи), городскую больницу Нефтекамска (10 тысяч), а также Чишминскую (2 тысячи), Туймазинскую (5 тысяч), Мелеузовскую, Месягутовскую (по 2,5 тысячи) и Белебеевскую (10 тысяч) ЦРБ.

Электронный аукцион по отбору поставщика лекарства состоится 24 августа 2021 года.