«Сказал, что в гостях у подруги, и исчез»: в Башкирии полмесяца ищут пропавшего Артура Валеева

фото: "Лиза Алерт"

В башкирском городе Туймазы более полумесяца назад без вести пропал 38-летний житель села Субханкулово Артур Валеев. Мужчину разыскивают полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Активисты не исключают, что Валеев может находиться в других районах республики.

По словам матери пропавшего мужчины Халиды, последний раз она разговаривала с ним по телефону вечером 27 июля.

– Он вышел из дома и поехал гулять в Туймазы. При себе у него был только телефон – паспорт, другие документы он с собой не взял. В 20:00 [27 июля] позвонил и сказал, что в гостях у какой-то подруги, и чтобы я не переживала. В итоге так и не вернулся. Телефон на следующий день стал недоступен. Потом мы ждали. Думали, погуляет – придет. 7 августа [обратились в полицию и] подали в розыск. Вчера попросили о помощи волонтеров, – рассказала женщина в беседе с «КП-Уфа».

Халида добавила, что за неделю до исчезновения ее сын приехал с вахты – он работает на севере. Мужчина и раньше мог пропасть, но не более чем на три дня.

фото: соцсети

Приметы Артура Валеева: рост – 165 см, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза, татуировка в виде льва на предплечье.

В день пропажи был одет в рубашку и брюки цвета хаки и черные кроссовки.

Всех, кто знает о местоположении пропавшего, просят обратиться по номеру 8(800)700-54-52 («Лиза Алерт») или 112.