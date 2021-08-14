Таксист из Башкирии стал жертвой ограбления

Полицейские возбудили уголовное дело против грабителя

В башкирском городе Стерлитамаке таксист стал жертвой ограбления. Об этом сегодня, 14 августа, сообщило региональное МВД.

По словам 33-летнего потерпевшего, неизвестный, находясь в его «Ладе Гранта», выхватил портмоне, в котором лежали водительские права и деньги, а затем убежал. Таксист написал заявление в полицию.

Сотрудники уголовного розыска оперативно нашли грабителя. Им оказался 27-летний горожанин. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Напомним, в конце июля текущего года двое пассажиров убили таксиста и сбросили его тело в канаву. Изначально злоумышленники хотели ограбить водителя, чтобы купить алкоголь, однако все пошло не по плану.