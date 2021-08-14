Власти города в Башкирии из-за COVID-19 запретили въезд для гостей на юбилеи и свадьбы

фото: администрация Межгорья

Власти закрытого города Межгорья в Башкирии запретили въезд для гостей на юбилеи и свадьбы. Жителям других регионов, а также районов и городов республики не будут выдавать коллективные пропуска по случаю семейных торжеств. Ограничение связано с тем, что в городе обострилась ситуация с коронавирусом. Информация об этом появилась в официальном сообществе административного образования.

– Комиссией по организации охраны запретной и контролируемой зоны ЗАТО Межгорье […] принято решение о приостановке выдачи коллективных пропусков для въезда […] гражданам, прибывающим для участия в семейных торжествах (юбилей, свадьба), в связи с осложняющейся обстановкой по заболеванию коронавирусной инфекцией (COVID-19), – сообщил врио главы города Вячеслав Калугин.

По данным министерства здравоохранения Башкирии на 13 августа в Межгорье с 1 января 2021 года было зарегистрировано только пять случаев коронавируса. Это самый маленький показатель среди всех муниципалитетов региона.