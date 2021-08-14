В еще одном башкирском городе сменился начальник ГИБДД

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Кумертау сменился начальник ГИБДД. Должность занял 37-летний капитан полиции Олег Шамсудтинов. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дела республики. Об этом сообщила пресс-служба дорожной полиции.

Олег Шамсудтинов родился в Мелеузе. Службу в Госавтоинспекции начал в 2004 году. Работал сотрудником ДПС и инспектором по исполнению административного законодательства ГИБДД по Мелеузовскому району.

Напомним, за день до этого назначения начальник ГИБДД сменился и в Стерлитамаке. Городское отделение возглавил 36-летний Рустам Янгиров.