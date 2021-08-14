Хабиров хочет развивать в Башкирии спорт Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о своей мечте. Заветным желанием он поделился в соцсетях, приурочив пост ко Дню физкультурника.

– У меня есть мечта - сделать так, чтобы каждый мальчишка и девчонка, каждый взрослый и пожилой человек могли заниматься спортом. Причем тем видом, который нравится. Чтобы залы и площадки были близкими и доступными, – написал руководитель региона.

Он отметил, что его мечта сбудется, если республика будет строить новые спортивные объекты и поддерживать имеющиеся. Хабиров рассказал, что «скоро» в Уфе завершится возведение Центра гимнастики и начнется строительство Дворца борьбы и Центра волейбола. К концу года откроется обновленный парк «Кашкадан», где «можно будет заниматься спортом отдыхать и гулять». Такие условия, по словам главы, уже созданы в черниковском парке «Первомайский».

– И таких точек в Уфе в Башкортостане будет все больше и больше, – заверил Хабиров.