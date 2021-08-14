В ДТП с грузовиком на трассе в Башкирии погибли отец и дочь

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Буздякском районе Башкирии после ДТП с грузовиком погибли пожилой мужчина и его дочь. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Смертельная авария случилась в 22:30 13 августа на 1361 километре автодороги М-5 «Урал». Вазовская «семерка», за рулем которой сидел 81-летний уфимец, врезалась в попутный грузовик Howo.

После столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. На пассажирском сиденье находилась его 46-летняя дочь – медики успели ее госпитализировать, однако она скончалась на больничной койке, так и не придя в сознание.

Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП с летальным исходом разбираются сотрудники ГИБДД.