Скоростная трасса М-12 пройдет через четыре района Башкирии

Скоростную трассу М-12 Москва-Казань планируется удлинить до Екатеринбурга к концу 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоростная трасса М-12 Москва-Казань, которую к концу 2024 года планируется удлинить до Екатеринбурга, пройдет через четыре района Башкирии: Бураевский, Балтачевский, Дюртюлинский и Татышлинский. Проектирование магистрали начнется в текущем году, строительство – в следующем. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики. 13 августа руководитель региона провел совещание по строительству автодороги.

– Новая трасса, что называется, вдохнёт жизнь в северо-западные районы республики, даст серьёзный импульс развитию экономики и социальной сферы этих территорий, – отметил Хабиров. – И, конечно, скоростная магистраль «приблизит» республику к центральным регионам страны, позволит жителям совершать комфортные и безопасные поездки.

Протяженность башкирского отрезка трассы М-12, который будет проложен от города Дюртюли в сторону свердловского поселка Ачит, составит 140 километров. Власти республики также хотят построить 60-километровый скоростной дублер автодороги М-7 от границы с Татарстаном до Дюртюлей.