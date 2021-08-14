В Башкирии увеличилась площадь природных пожаров

В республике продолжают действовать восемь очагов природных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки площадь природных пожаров в Башкирии увеличилась на 181 га: вчера, 13 августа, было 1052 га, сегодня – 1233 га. Об этом сообщает региональное МЧС.

По состоянию на 10:00 14 августа в республике продолжают действовать восемь очагов природных пожаров, локализовано – пять на 529,5 га. Возгорания зарегистрированы на территориях:

– Хайбуллинского района: один очаг на 700 га;

– Бурзянского района: два очага на 122,1 га (один локализован на 119,6 га);

– Зианчуринского района: один очаг на 403 га (локализован);

– Баймакского района: два очага на 5,4 га (локализованы);

– Белорецкого района: один очаг на 1 га;

– Абзелиловского района: один очаг на 1,5 га (локализован).

В тушении пожаров задействованы 142 единицы техники и 1041 человек.