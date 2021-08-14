«Апокалипсис близко!»: в Уфе на видео засняли нашествие летающих насекомых

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Минувшей ночью, 13 августа, на автодороге Уфа-Нагаево в башкирской столице горожанка засняла нашествие летающих насекомых. Женщина опубликовала видео на своей странице в инстаграме. На записи можно заметить, что крылатые роятся под каждым фонарем вдоль трассы.

– Апокалипсис близко. Я такое впервые вижу! – написала автор видео.

Напомним, такие же облака из насекомых попали на камеру в башкирском городе Стерлитамаке. Водитель снял сонмище бабочек на мосту через реку Белую. Позже стало известно, что эти насекомые называются поденками, и их нашествие вызвано брачными играми.