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Общество14 августа 2021 8:30

«Апокалипсис близко!»: в Уфе на видео засняли нашествие летающих насекомых

Сонмище крылатых заметили на дороге в Нагаево
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсети

фото: соцсети

Минувшей ночью, 13 августа, на автодороге Уфа-Нагаево в башкирской столице горожанка засняла нашествие летающих насекомых. Женщина опубликовала видео на своей странице в инстаграме. На записи можно заметить, что крылатые роятся под каждым фонарем вдоль трассы.

– Апокалипсис близко. Я такое впервые вижу! – написала автор видео.

Напомним, такие же облака из насекомых попали на камеру в башкирском городе Стерлитамаке. Водитель снял сонмище бабочек на мосту через реку Белую. Позже стало известно, что эти насекомые называются поденками, и их нашествие вызвано брачными играми.

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Нашествие насекомых в Уфе // 14.08
Нашествие насекомых в Уфе // 14.08