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Общество14 августа 2021 8:02

В башкирском городе назначили нового прокурора

36-летний советник юстиции Артур Гибадуллин возглавил отделение надзорного ведомства в Салавате
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: прокуратура РБ

фото: прокуратура РБ

Новым прокурором башкирского города Салавата стал 36-летний советник юстиции Артур Гибадуллин. Приказ о назначении подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Гибадуллин родился в Стерлитамаке. В 2007 году окончил местный филиал Башкирского государственного университета. Через три года был принят на службу в органы башкирской прокуратуры. Он служил в должностях помощника и заместителя прокуроров по городу Салавату и Миякинскому району. Поощрялся приказом генеральной прокуратуры России за примерное исполнение службы.