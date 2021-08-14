В башкирском городе назначили нового прокурора

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Новым прокурором башкирского города Салавата стал 36-летний советник юстиции Артур Гибадуллин. Приказ о назначении подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Гибадуллин родился в Стерлитамаке. В 2007 году окончил местный филиал Башкирского государственного университета. Через три года был принят на службу в органы башкирской прокуратуры. Он служил в должностях помощника и заместителя прокуроров по городу Салавату и Миякинскому району. Поощрялся приказом генеральной прокуратуры России за примерное исполнение службы.