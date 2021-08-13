В Уфе полиция выстрелила в нападавшего на них мужчину

Следком Башкирии проинформировал, что в Уфе 36-летний мужчина напал с ножом и гирей на сотрудников полиции. Подозреваемого, как отметили в ведомстве, чтобы обезвредить подстрелили из табельного оружия. В его отношении возбуждено дело об угрозе насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

В СК сообщили, что ЧП произошло сегодня, 13 августа, на улице Менделеева. Полицейские получили сообщение, что местный житель разбил стекло автомобиля «КИА». Когда они прибыли на место происшествия, то увидели неадекватного подозреваемого, который начал им угрожать гирей и ножом. Чтобы его остановить правоохранители применили табельное оружие, выстрелив в живот.

В настоящий момент мужчина находится в операционном отделении, на месте происшествия ведутся работы: полиция опрашивает свидетелей, планирует комплекс экспертиз, а также выясняет причины случившегося.