Директора нефтяной фирмы в Уфе оштрафовали на 1,2 млн рублей за дачу взятки сотруднику ФСБ

фото: СК РБ

Директора уфимской нефтяной фирмы «Уралтехресурс» оштрафовали на 1,2 млн рублей за дачу взятки в крупном размере сотруднику ФСБ. Об этом сообщили Следственный комитет и прокуратура Башкирии.

Как пояснили в правоохранительных органах, 41-летний руководитель коммерческой организации предложил эфэсбэшнику 800 тысяч рублей, чтобы избежать в отношении себя проверок со стороны силового ведомства.

– Сотрудник ФСБ предупредил директора о незаконности предложения. Тем не менее, подсудимый продолжил настаивать на своем предложении. Сотрудник ФСБ сообщил руководству о склонении его к получению взятки, – рассказали в СК РБ.

В итоге формально незаконная сделка все-таки состоялась, но после передачи части денег – 500 тысяч рублей – взяткодатель был задержан. На следствии и во время суда предприниматель признал вину в преступлении.

Суд назначил директору фирмы штраф в размере 1,2 млн рублей, а сумма переданной взятки была обращена в доход государства.