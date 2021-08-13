В Башкирии подорожал набор первоклассника

Набор первоклассника для девочки обойдется в 23,9 тысячи рублей, а для мальчика – в 14,6 тысячи рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии по сравнению с прошлым годом подорожал набор первоклассника. Цены на покупки для мальчика выросли на 2,9%, а для девочки – на 3,8%. Об этом сообщил Башстат.

Для того чтобы собрать в школу мальчика, в 2021 году родителям придется раскошелиться на 19,3 тысячи рублей, 14,6 тысячи из которых уйдет на приобретение одежды и обуви. Комплект товаров для девочки обойдется дороже – 23,9 тысячи рублей (19,2 тысячи – на одежду и обувь). Общая стоимость канцелярии, учебников и рюкзака на одного человека составляет 4747 рублей.

– Букет из пяти цветов за год подорожал на 18,7%, его стоимость составила в среднем 660 руб. Смартфоны средней ценовой категории стоили 9456 руб., планшеты и ноутбуки – 11540 руб. и 34740 руб. соответственно, – добавили в Башстате.

Набор первоклассника – это минимальный комплект вещей, канцелярии и учебников, который требуется детям для того чтобы пойти в школу.