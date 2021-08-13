Уфимец, которого обвиняют в убийстве юриста, попросился на лечение в психиатрическую клинику

Фото: Кировский районный суд Уфы

Уфимцу Станиславу Яшину, которого обвиняют в убийстве юриста в центре города и на глазах у прохожих, сегодня в Кировском районном суде продлили арест. И хотя адвокат Яшина настаивал на том, чтобы отправить его подопечного на домашний арест или в психиатрический стационар, суд постановил, что мужчина останется на лечении в больнице при следственном изоляторе до 17 сентября 2021 года.

Сам Станислав Яшин участвовал в судебном заседании в режиме видеоконференции – весьма в угрюмом настроении и больничной пижаме. Как передают журналисты ГТРК «Башкортостан», уфимец заявил, что ему не нравится больница, где он сейчас находится, и он просит перевести его в настоящую психиатрическую клинику.

- Уважаемый Суд, я бы хотел попросить заменить содержание под стражей на Базилевку, чтобы лежать в больнице, или на домашний арест, - передает слова Яшина телеканал.

Впрочем, то, что у уфимца есть серьезное психическое отклонение – этого никто и не отрицает, так что после приговора суда, скорее всего, мужчина и так отправится на принудительное лечение.

- По делу допрошены очевидцы и другие свидетели, проведен комплекс судебных экспертиз из разных областей науки, в том числе биологические, судебно-медицинские, баллистическая, трасологическая, психолого-психиатрическая. В настоящее время расследование находится на завершающей стадии, после ознакомления сторон с материалами уголовного дела, оно будет направлено в прокуратуру и в последующем в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

Напомним, все произошло в Уфе 17 марта неподалеку от здания Арбитражного суда. Станислав Яшин набросился с ножом на 33-летнего юриста Александра Елисеева, который, действуя от имени доверителей, пытался взыскать с него многомиллионный долг. Яшин нанес юристу несколько смертельных ранений, после чего на соседней улице попытался покончить с собой, но выжил.