В аварии на сельской дороге в Башкирии насмерть разбились мужчина и женщина

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 13 августа, в башкирском селе Кармаскалы в ДТП насмерть разбились мужчина и женщина. Они находились в легковушке, которая вылетела с проезжей части и опрокинулась. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

– Авария произошла во втором часу дня на улице Вахитова. Водитель «Chevrolet Aveo» не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Водитель и его пассажирка от полученных травм скончались до приезда скорой помощи, – передали в дорожной полиции.

Сейчас инспекторы выясняют причины и обстоятельства несчастного случая.