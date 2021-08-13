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Происшествия13 августа 2021 17:28

В аварии на сельской дороге в Башкирии насмерть разбились мужчина и женщина

Погибший водитель за рулем легковушки не справился с управлением
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 13 августа, в башкирском селе Кармаскалы в ДТП насмерть разбились мужчина и женщина. Они находились в легковушке, которая вылетела с проезжей части и опрокинулась. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

– Авария произошла во втором часу дня на улице Вахитова. Водитель «Chevrolet Aveo» не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Водитель и его пассажирка от полученных травм скончались до приезда скорой помощи, – передали в дорожной полиции.

Сейчас инспекторы выясняют причины и обстоятельства несчастного случая.