Школьный автопарк Башкирии пополнился 41 новым микроавтобусом

фото: Радий Хабиров

Власти Башкирии закупили для районных школ 41 новый микроавтобус. Об этом сегодня, 13 августа, рассказал глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, в 2021 году на обновление школьных автобусов из бюджета Башкирии было выделено 106 млн рублей. Еще 142 млн рублей добавил федеральный бюджет.

– Новые школьные автобусы заменят устаревший транспорт, позволят открыть дополнительные маршруты для школьников. Новое поколение у нас талантливое, нам нужно думать, как возить ребят на учёбу, предметные олимпиады, спортивные соревнования, – написад Хабиров в своих соцсетях.

В октябре текущего года республика надеется получить еще 120 новых школьных автобусов.

Напомним, сегодня глава Башкирии выступил на педагогическом совещании: он рассказал о формате учебы у школьников в новом году, опасности нового штамма коронавируса, вакцинации среди учителей и математическом лицее, который Стерлитамак может забрать у Уфы.